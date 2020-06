Historisches Nicht-Ereignis im Zweibrücker Land : Wegen Corona: Erstmals kein Pfingstquack

Käshofen/Lambsborn/Knopp „Quack, quack, quack – die Eijer sinn geback. Geld orre Schbeck. Eher geehn mer vor de Hausdeer net weg!“ So der Vers, mit dem am Pfingstmontag wieder die kleinen Brauchtumspfleger durch die Dorfstraße von Käshofen und Lambsborn zogen wären.

Keine Hektik, keine Umtriebigkeit bei Norbert Höh mit Sohn Christian in der Käshofer Höhenstraße, wo seit vielen Jahren den Kleinen zur Hand gegangen und ihnen geholfen wird, wenn es darum geht für die alljährliche Tour an Pfingstmontag den „Quackwagen“ zu einem echten Hingucker herzurichten. Der einachsige Handwagen blieb diesmal schmucklos in der Scheune stehen. Dabei hätte ihn die Dorfjugend doch so gern wieder, mit vollem Blumenschmuck und dem „unsichtbaren Quack“ darunter wieder durch Ort gezogen. Aus roten und weißen Pfingstrosen, anderen Blumen und vor allem viel gelbem Ginster wäre es auch dieses Jahr wieder Norbert und Christian Höh fraglos gelungen, dem „Quack“ sein über zwei Meter hohes Versteck zu bauen, mit welchem die Kinder durch den Ort von Haus zu Haus gezogen und den eingangs erwähnten obligatorischen Spruch aufgesagt hätten. Norbert Höh, langjähriger passionierter Wagenschmücker, erinnert: Mit der Sammelbüchse und einem Korb für die Süßigkeiten, die ihnen oft überlassen werden, hätten sich die Dorfkinder auf den Weg begeben und an jeder Haustür mit dem stimmigen Hinweis verabschiedet: „Riraro, heit im e Joor sinn mer widder doo.“ Das war noch vor einem Jahr der Fall, als niemand an Covid-19 denken konnte, und entpoppte sich so unfreiwillig als falsches Versprechen.