Wadern Die Stadtrats-Fraktion hält den Vorstoß der CDU für eine gelbe Tonne für zu kurz gedacht – und hat eine andere Idee.

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat von Wadern hält den Vorschlag der CDU im Rat, auch in der Hochwaldstadt – ähnlich wie in Merzig – die gelbe Tonne anstelle des gelben Sacks einzuführen, für unausgereift. Stattdessen machen sich die Mitglieder der Fraktion für die Einführung einer Wertstofftonne, in die nicht nur Verpackungsabfälle kommen, stark. Dies geht aus einer Stellungnahme von Fraktionssprecher Peter Rohles hervor.

Die Waderner Christdemokraten bleiben damit nach Ansicht der Grünen noch hinter den Plänen ihrer eigenen Bundesregierung zurück, die in ihrem Entwurf eines Wertstoffgesetzes von 2016 die einheitliche bundesweite Erfassung von Verpackungen und anderer Abfälle aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen vorgesehen, diese Idee aber schließlich wieder eingesackt habe. Diese Idee einer einheitlichen Wertstofftonne, in die eben neben den Umverpackungen auch sämtliche anderen Gegenstände aus einem wiederverwertbaren Wertstoff gesammelt werden, war bei der Verabschiedung des zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes nur als Optionsmöglichkeit aufgenommen worden. Trotzdem haben nach Auskunft der Grünen viele Kommunen nach der Einführung des Verpackungsgesetzes in Abstimmung mit dem Dualen System eine gelbe oder orangefarbene Tonne zur einheitlichen Sammlung von Wertstoffen eingeführt.

Nun habe, so die Grünen, der Naturschutzbund (Nabu) berichtet, dass sich in diesen Fällen gezeigt habe, dass die Mülltrennung insgesamt einfacher wird. Denn es müsse nur noch nach den verschiedenen Materialien getrennt werden – Papier in die Papiertonne, Glas in den Container, Kunststoff und Metall in die Wertstofftonne. In der Konsequenz werde auch mehr Abfall recycelt und weniger verbrannt oder auf Deponien verscharrt. So würden Primär-Rohstoffe eingespart und die Umwelt geschont. Eine weitere Erkenntnis: Das System sei umso effizienter, je weniger Fremdstoffe in die Wertstofftonne geworfen werden, denn Elektroschrott, Biomüll oder Windeln müssten kostenintensiv aussortiert werden. Notwendig sei daher eine gründliche Aufklärung der Nutzer.