Stadtrat Ottweiler beschließt Haushalt : Haushalt unter Corona-Vorbehalt

Ottweiler Mehrheit des Ottweiler Stadtrates stimmt dem Zahlenwerk für 2020 zu. SPD kritisiert „fehlende Perspektiven“.

Mit siebenwöchiger Verzögerung hat der Stadtrat Ottweiler am Donnerstag den Haushaltsplan für 2020 verabschiedet. Zustimmung gab es in der Sitzung im Schlosstheater auch für den Stellenplan 2020, für das Investitionsprogramm bis 2023 und die Mittelanforderung aus dem Kommunalen Entlastungsfond (Kelf). All dies sollte bereits Mitte März über die Bühne gehen, doch dann verordneten die Coronabeschränkungen dem Stadtrat eine Sitzungs-Zwangspause. „In 2020 sind wir auf einem guten Weg“, meinte Bürgermeister Holger Schäfer von der CDU in seiner Haushaltsrede. Er verwies darauf, dass die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite 2020 nicht erforderlich ist und die vorgegebene Defizitobergrenze im gesamten Finanzierungszeitraum bis 2023 eingehalten werden konnte. „Dies ist uns zum wiederholten Mal gelungen“, stellte der Verwaltungschef heraus.