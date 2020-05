Kläranlagen werden aufgerüstet : Verbandsgemeinde investiert in Umweltschutz

Wallhalben/Herschberg Die Kläranlagen im Wallhalb- und Schwarzbachtal werden mit Technik zur Phosphat-Entfernung ausgestattet.

Verbandsgemeinde und kommunale Betriebe in Thaleischweiler-Wallhalben sind ein Motor der Regionalen Wirtschaft, stellte Verbandsbürgermeister Thomas Peifer bei der Zusammenkunft der Mitglieder des Werksausschusses im Bürgerhaus von Herschberg am Mittwochabend fest und das nicht grundlos. Alle Vergabe-Summen des Abends zusammengefasst, standen rund 2,9 Million zu Papier. „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung“, betonte Thomas Peifer, der auch den Umweltschutzbeitrag bei den Arbeitsvergaben hervorhob.

Rund eine halbe Million Euro investieren die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben direkt in den Umweltschutz. Die Kläranlagen im Wallhalbtal unterhalb von Wallhalben und im Schwarzbachtal, zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Dellfeld gelegen, werden neue Fällstationen mit umfassender Dosier- und Messtechnik für die Phosphateinbringung beim Klären des Abwassers bekommen. Allein für diese Anlagen in beiden Kläranlagen werden 430 804,40 Euro investiert.

Werkleiter Joachim Becker erinnerte an die Vorgeschichte zu dieser umfassenden Investition, die ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinien darstellt. Joachim Becker: „Sämtliche Kläranlagen in Rheinland-Pfalz müssen künftig mehr Phosphor als bisher beim Klärvorgang eliminieren. Waren bisher 2mg/l erlaubt, sind es künftig nur noch 1,2 mg/l. Ab Juli diesen Jahres müssen wir diese Werte einhalten. Andererseits bringt das auch finanzielle Vorteile für die Verbandsgemeindewerke, denn durch die Investitionen werden sich die Werte unseres Abwassers, das wir in die Vorflut Wallalb und Schwarzbach einleiten, weiter verbessern und unterm Strich dann auch geringere Zahlungen an Abwasserabgaben leisten müssen.“ Der Werkleiter geht von einer jährlichen Einsparung von etwas mehr als 10 000 Euro aus.