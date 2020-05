Rheinland-Pfalz und Saarland : Frühling bei uns war am schönsten

In Rheinland-Pfalz war der Himmel dieses Frühjahr deutschlandweit am sonnigsten. Und wärmer war es nur noch im Saarland. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Offenbach Der Frühling 2020 war deutlich zu warm und trocken, zieht der Deutsche Wetterdienst Bilanz.

So warm wie in sonst keinem Bundesland war es im Saarland im Frühling 2020. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lag die durchschnittliche Temperatur von März bis Mai bei 10,4 Grad. In Rheinland-Pfalz war es mit 10,1 Grad am zweitwärmsten (jeweils zwei Grad mehr als sonst üblich).