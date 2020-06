So wird das Wetter in und um Zweibrücken : Labil, wohl sogar mal wieder Regen

Die Luftdruckunterschiede werden flacher und die Atmosphäre dadurch labiler. Über die Wochenmitte bildet sich über Frankreich ein Tief, welches nordwärts wandert. Es zapft in der Folgezeit kühlere Polarluft an.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag/Mittwoch 11 bis 14, Donnerstag 13 bis 16, Freitag 9 bis 12. Höchsttemperatur in Grad: Dienstag 24 bis 27, Mittwoch 26 bis 29, Donnerstag/Freitag 21 bis 24. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 40 bis 50, Donnerstag 65 bis 75, Freitag 25 bis 35. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Di 0, Mi 0 bis 4, Do 3 bis 8, Fr 0 bis 1. Sonnenscheindauer in Stunden: Di 14 bis 15, Mi 10 bis 11, Do 4 bis 5, Fr 7 bis 8. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Di Nordost 3 bis 4, Mi variabel 2 bis 3, Do West 2 bis 3, Fr Südwest 4 bis 5.