Müllheizkraftwerk Pirmasens: Zweibrücken ist - noch - Miteigentümer : 49 Millionen Euro sind geboten für Müllverbrennungsanlage

Pirmasens/Zweibrücken Das Bieterverfahren über den Verkauf des Müllheizkraftwerkes Pirmasens ist abgeschlossen. Der bisherige Betreiber will auch Eigentümer werden.

49 Millionen Euro. So hoch ist das Angebot des jetzigen Betreibers „Energy from Waste“ (EEW) aus Saarbrücken für den Kauf des Müllheizkraftwerkes (MHWK) in Pirmasens. Eine Entscheidung über den Verkauf fällt am 2. Dezember in der Zweckverbandsversammlung.