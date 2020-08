Grundschule Bottenbach werde gefährdet, wenn Steinhauser Kinder nach Hornbach gingen : Bottenbacher Rat beschließt Resolution für Grundschule

Bottenbach Protest gegen Bestrebungen der Nachbar-Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Groß- und Kleinsteinhauser Kinder künftig nach Hornbach zu schicken.

In Umlauf gebrachte Unwahrheiten und Unklarheiten, so meinen die Bottenbacher, sollten so klargestell werden. Weber unterstrich, dass die Verbandsbürgermeisterin sich bereits über Gebühr für die Sache stark gemacht hatte. Es gebe überhaupt keinen Grund, Schüler nach Hornbach abzuziehen, da alles für die Grundschule Bottenbach spreche, betonte Weber.

Seit einer Zweckvereinbarung 1981 zwischen den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Pirmasens-Land ist die Grundschule Bottenbach auch für die Kinder aus Großsteinhausen und Kleinsteinhausen zuständig. Von den derzeit 62 Grundschülern kommen 32 aus Zweibrücken-Land. In der geltenden Zweckvereinbarung aus 2009 erfolgt die Kostenerstattung der Sachkosten nach dem Schülerschlüssel, seitdem wurden wurden Zweibrücken-Land insgesamt 820 358 Euro in Rechnung gestellt.

Er verwies dabei auf die Forderung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Verbandsbürgermeister, das Gastschulverhältnis der Kinder aus Klein- und Großsteinhausen an der Grundschule Bottenbach zu überprüfen. Die Verbandsgemeinde ist Träger der Grundschule und betrachtet mit Sorge diese Entwicklung, da sie auch Einfluss auf den Bestand der Schule und auf die Entwicklung der Ortsgemeinde hat.

Seebach sprach sich dafür aus, die Sache positiv zu beleuchten und sah keinen Grund, diese auf die Kostensituation abzuwälzen. Rückblickend verwies sie auf die Wichtigkeit, Grundschulen im ländlichen Raum entsprechend auszustatten, was in den zurückliegenden Jahren zwangsläufig einen entsprechend höheren Gastschülerbeitrag verursachte. Notwendige Maßnahmen seien heute fertig, die Kosten niedriger und deshalb sei es nicht nachvollziehbar, die Kinder aus Bottenbach abzuziehen. Für wesentlich besser hält Seebach es, sich gegenseitig zu stärken und Ziele im ländlichen Raum zu erreichen.

Anders als Bottenbach sei die Grundschule Hornbach nicht gefährdet und deshalb sah sie es als sinnvoll an, dass parallel in Bottenbach und Hornbach unterrichtet werde, so Seebach. Weber fügte hinzu, dass in den nächsten Jahren keine größeren Kosten in Bottenbach anfallen und die Hausmeisterstelle sogar von der Ortsgemeinde übernommen werde. Nach Abschluss der Sanierungen seien die Gastschülerkosten niedrig. Unberücksichtigt bleibe, dass es in der Schule Hornbach größerer Investitionen bedürfe, würden die Kinder aus Klein- und Großsteinhausen dort untergebracht.