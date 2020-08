Kritik an Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz : Baldauf hält nichts von Einkreisung der Stadt

Zweibrücken Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 weist die Forderung des Bundes der Steuerzahler zu Zweibrücken zurück und kritisiert die Schuldenpolitik von Rheinland-Pfalz.

Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU in Rheinland-Pfalz für die Landtagswahlen 2021 hält nichts von dem Vorstoß des Bundes der Steuerzahler. Dessen Geschäftsführer René Quante hatte gefordert, dass kleine, überschuldete kreisfreie Städte wie Zweibrücken und Pirmasens einem Landkreis zugewiesen werden. Zur Begründung hatte Quante auf die verheerende Verschuldung zahlreicher Kommunen im Land verwiesen (wir berichteten am 1. August).

Der CDU-Fraktionschef weilte am Mittwoch anlässlich einer „Sommertour“ ganztags in Zweibrücken (wir berichteten), der Merkur nahm am Abend die Gelegenheit zu einem Austausch mit Baldauf wahr. Dort sprachen wir den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen auch auf das umstrittene Thema Einkreisung an.