Digitalisierung : Corona macht Volkshochschulen digitaler

Koblenz/Mainz/Wittlich Die Corona-Pandemie hat die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz verändert. Von jetzt auf gleich mussten Kurse online angeboten werden: Das wirkt sich auch künftig auf Programme aus.

Denn die Unsicherheit, was geht und was nicht geht, bleibt bestehen in der Pandemie. Im ab Mitte August startenden neuen Kursprogramm seien daher viele große Projekte derzeit in drei Varianten geplant: Als Präsenzveranstaltung, als Webinar und als Online-Kurs, berichtet Nickels. „Wir versuchen, so viel wie möglich hinzukriegen, aber es hängt an vielen wenns und aber“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz.