Pirmasens : Sperrung auf B 10 früher als erwartet aufgehoben

Langsam schwebt die Fußgängerbrücke der Firma Profine von der B 10 an den Gurten des Schwerlastkrans von AVK Hüther auf den Parkplatz. Foto: Hutzler/ AKV Hüther/Hutzler/AKV Hüther

Pirmasens Zweibrücker Firma AKV Hüther entfernt Teilstück der einsturzgefährdeten Fußgängerbrücke der Firma Profine in Pirmasens

Aufatmen bei Brummi- und Autofahrern in und um Pirmasens: Das seit Freitag gesperrte Teilstück der Bundesstraße 10 zwischen den Abfahrten Pirmasens-Mitte und Petersberg ist seit gestern Abend wieder frei. Die Strecke war nach einem Unfall wegen einer einsturzgefährdeten Fußgängerbrücke nicht mehr gefahrenlos befahrbar und der Verkehr musste auf Nebenstrecken ausweichen (wir berichteten). Ursprünglich waren bis zur Wiederherstellung zehn Tage vorgesehen.

Gegen 13 Uhr rückte gestern die von Profine beauftragte Fachfirma AKV Hüther aus Zweibrücken an, welche die zwölf Tonnen schwere Brücke mit Hilfe eines Spezialkrans durch die Luft hievte und auf dem Mitarbeiterparkplatz abstellte. Die Stahl- und Kunststoffkonstruktion kann nach einer massiven Beschädigung nicht mehr repariert werden. Ein Lastwagen mit einem nicht komplett eingefahrenem Kran hatte ein Loch in die Unterseite gerissen und laut Volker Priebe vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern dabei einen der Hauptträger beschädigt.