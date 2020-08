Barbara Ziegler leitet in schwieriger Zeit die Carl-Orff-Grundschule Wiesbach : Neue Rektorin, neue Herausforderungen

Barbara Ziegler leitet in schwieriger Zeit die Carl-Orff-Grundschule Wiesbach

Nach einem Schuljahr als kommissarische Leiterin, ist Babara Ziegler seit August nun offiziell Rektorin der Carl-Orff-Grundschule in Wiesbach. Foto: Markus Hagen

Wiesbach Barbara Ziegler wird nun auch offiziell Schulleiterin der Grundschule Wiesbach. Zum Coronaschutz bekommen alle Schüler Einzeltische. Auch dank Eltern-Hilfe sei man zum ersten Schuljahres-Start der Corona-Zeit gut vorbereitet.

Vor einem Jahr kam Barbara Ziegler als kommissarische Leiterin der Carl-Orff-Grundschule und damit als Nachfolgerin von Maria Rieder nach Wiesbach. Seit August ist sie nun auch offiziell Rektorin dieser Grundschule, ihre Ernennungsurkunde bekommt sie am 21. August bei einer (coronabedingt kleinen) Feier in der Schulturnhalle überreicht.

Die in Neunkirchen-Furpach wohnende Pädagogin (verheiratet, zwei Kinder) freut sich mit ihren drei Kolleginnen und Kollegen auf den Schulbeginn nach dem Sommerferien. Für die zweite, dritte und vierte Klasse beginnt der Unterricht am 17. August. Ein Tag später werden die Erstklässler eingeschult. Insgesamt werden 55 Kinder das Schuljahr 2020/21 beginnen. Die Erst- und Zweitklässler gehen in eine Kombi­klasse. Außerdem gibt es eine dritte und eine vierte Klasse.