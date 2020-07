Schulden-Ranking der Bertelsmann-Stiftung : Kommunen in Rheinland-Pfalz beklagen zu hohe Verschuldung

Elf Kommunen in Rheinland-Pfalz brauchen dringend Geld. Im Bertelsmann-Ranking sind sie unter den Top 20 der am stärksten verschuldetsten Kommunen in Deutschland. Der Regionalverband Saarbrücken ist die einzige Kommune auf den Spitzenplätzen des Rankings, die nicht aus Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen kommt. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska