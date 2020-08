So wird unser Wetter : Weiterhin schwül-warm

Ein flaches Tief, welches vom östlichen Atlantik bis nach Mitteleuropa reicht fördert bis zum Samstag die Entwicklung von örtlichen Regengüssen und Gewittern. Dadurch werden die Temperaturen zumindest vorübergehend nach unten gedrückt.

Die Luftmasse bleibt jedoch weiterhin schwül. Am Sonntag sorgt schwacher Hochdruckeinfluss voraussichtlich wieder für freundliches und trockenes Sommerwetter in unserer Region.

Freitag: Bei wesentlich angenehmeren Temperaturen als in den letzten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Am Nachmittag und Abend können örtlich wieder Schauer und Gewitter auftreten.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 17 bis 20, Freitag 15 bis 18, Samstag 14 bis 17, Sonntag 15 bis 18. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 27 bis 30, Freitag 22 bis 25, Samstag 26 bis 29, Sonntag 30 bis 33. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 50, Freitag 50, Samstag 50 bis 60, Sonntag 40 bis 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0 bis 4, Freitag 0 bis 4, Samstag 0 bis 5, Sonntag 0 bis 4. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 9 bis 10, Freitag 5 bis 6, Samstag 9 bis 10, Sonntag 13 bis 14. Windrichtung und -stärke: Donnerstag Südwest 3 bis 4, Freitag Südwest 4 bis 5, Samstag variabel 2 bis 3, Sonntag variabel 2 bis 3.