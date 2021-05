Kleinsteinhauser Landfrauen boten Kuchen zum Mitnehmen an : „Die Leute wollen Torten“

Kleinsteinhausen Am Sonntagnachmittag verkauften die Kleinsteinhauser Landfrauen in der Mehrzweckhalle Kuchen zum Mitnehmen. Üppige Tortenpakete versüßten der Dorfbewölkerung den sonnigen Tag. Das war bereits die zweite Aktion dieser Art.

Ihre 23 Mitglieder zum Backen zu bewegen, war nicht schwer, denn als letzte Veranstaltung hatte Andrea Schaeffer, selbst aktive Landfrau in Kleinsteinhausen, im vergangenen Jahr einen Torten-Verzier-Kurs durchführen können. Sie selbst stellte mit einer mit dunkler Schokolade überzogenen und mit selbst gemachten Blüten verzierten Erdbeersahne das optische Prunkstück unter den elf Torten. Ute Doniat und ihre Landfrauen wissen: „Die Leute wollen Torten. Die gehen immer am besten.“ Kuchen würden zu Hause von vielen selbst gebacken, doch an die aufwändigeren Torten trauten sich viele nicht ran oder nähmen sich schlicht nicht die Zeit dazu.

Der Saison entsprechend, gab es eine Auswahl an ganz unterschiedlichen Erdbeertorten, Kirschtorten, eine Ananascrème-Torte, verschiedene Mokka- oder Eiskaffee-Torten, eine exotische Kokos-Torte mit Pfirsichen oder Klassiker wie Käsesahnetorte neben Donauwellen und weiteren Leckereien. Die Kundschaft, fast ausschließlich aus dem Ort, kam gleich mit Torten-Containern ausgestattet und erwarb zumeist eine bunte Auswahl für die Lieben daheim. Allerdings mussten die Landfrauen feststellen: „Es haben wohl nicht so viele mitbekommen.“ In den zwei Stunden wurden zwar große Kuchenplatten verkauft, so dass gar nicht so viel übrig blieb, und auch der Umsatz für die Vereinskasse sei „sehr gut“ gewesen, doch hätten es gerne „noch ein paar mehr sein dürfen“. „Vielleicht bieten wir das im Herbst noch einmal an, etwa zum Erntedank“, kann sich die Vorsitzende vorstellen, falls bis dahin nicht längst wieder in fröhlicher Gemeinschaft Kaffee getrunken werden dürfe.