Ortsgemeinderat Großsteinhausen : Keine Zufahrt von der Landstraße

In Fortsetzung der jetzigen Straße „Neusträßel“ (Bild) wird es die 2. Erweiterung des Baugebietes „Oben an der Kirche“ in Großsteinhausen geben. Foto: Norbert Schwarz

Großsteinhausen Dieser Weg ins Neubaugebiet in Großsteinhausen würde zu Mehrkosten und Verzögerungen führen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Von der Absicht, in der Gewanne „Oben an der Kirche“ weiteres Bauland für 15 neue Eigenheime zu schaffen, lassen sich Großsteinhausens Ortsbürgermeister Volker Schmitt und die Ratsmitglieder nicht abbringen. Das Bauplanungsverfahren wird weiter betrieben. In der Ratssitzung am Donnerstagabend im großen Saal des Pfarrheims der katholischen Kirchengemeinde sind die Bedenken zweier Bürger zurückgewiesen worden.

In einem Fall hatten die sich quasi von selbst erledigt. Denn eine Zufahrt zum neuen Baugebiet als zweite Erweiterung des Baugebietes „Oben an der Kirche“ wird es von der Landstraße die nach Kleinsteinhausen führt, nicht mehr geben. Daran hatte auch der Landesbetrieb Mobilität Bedenken geäußert.

Zahlreich, wie schon zur Februarsitzung, als die Planung erstmals auf den Tisch gelegt wurde, erschienen auch diesmal interessierte Bürger zur Sitzung. Deren Schwerpunkt lag ohne Frage im Verfahren zum Schaffen des Bebauungsplanes. Mit dessen Annahme in geänderte Form und einem umfangreichen Abwägungsprozess der Ratsmitglieder geht es nunmehr ins nächste Offenlegungsverfahren nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs.

Bevor der Verwaltungsleiter Wilfried Lauer das Abwägungsprozedere erläuterte und dazu die teilweise vorgebrachten Anregungen und Bedenken von insgesamt 44 angeschriebenen Behörden und Institutionen wie auch zweier Bürger vortrug, gab es eine Grundsatzerklärung von Ortsbürgermeister Volker Schmitt zur Notwendigkeit des Baugebietes überhaupt. „Die Nachfrage nach Baugrundstücken in unserem Ort ist schon seit 2015 vorhanden. Damals waren im letzten Baugebiet am Mühlberg noch zwei Bauplätze zu haben, die werden jetzt auch bebaut. Jetzt folgen Geburtenstarke Jahrgänge, deshalb ist es notwendig, Bauland zu erschließen. Die Fläche Auf der Platte ist als mögliches Baugebiet Bestand des Flächennutzungsplanes des Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die Nähe zur Pipeline wie die Aussage von Grundstückseigentümer, dass sie ihre Flächen nicht veräußern wollen, haben uns als Verantwortliche nach anderen Baulandflächen suchen lassen. Verschiedene Möglichkeiten wurden geprüft, für das jetzige Gebiet haben wir uns entschieden, nachdem hier die Grundstückseigentümer uns ihre Bereitschaft signalisierten, Flächen an die Ortsgemeinde zu verkaufen. Im Herbst letzten Jahres standen auf der Interessenliste für Bauland bereits 22 Bauwillige. 13 junge Menschen allein aus Großsteinhausen, zudem zwei Unternehmer, die sich für Gewerbeflächen interessierten.“

Baulücken die für eine Bebauung zu haben seien, gebe im Ort keine. 2009 sei Großsteinhausen Schwerpunktgemeinde geworden, entsprechend seien Untersuchungen, was das Schließen von Baulücken angehe, mehrfach unternommen worden, so der Ortsbürgermeister. „Ich möchte daher um Verständnis dafür bitten, dass der Ortsgemeinderat alles Denkbare getan hat, um seiner Verantwortung in der Frage der Baulanderschließung gerecht zu werden. Wir müssen unseren Ort für die Zukunft aufstellen, dazu zählt auch das Bereitstellen von Bauland für junge Menschen und Familien, die in Großsteinhausen leben wollen“, stellte Ortsbürgermeister Volker Schmitt klar. Nur so könne die gewachsene Infrastruktur, sprich Vereinsleben, Kindergarten, Dorfladen, Kirchengemeinden und Feuerwehr am Leben erhalten werden, meinte der Ortsbürgermeister.

Im weiteren Abwägungsverfahren stand die Stellungnahme des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aus Kaiserslautern primär im Mittelpunkt. Beim Einbeziehen der Landstraße 478 ins Baugebiet und der Forderung nach dem Bauen einer Linksabbiegespur dorthin, müssten alle anfallenden Kosten von der Ortsgemeinde getragen werden. Zudem seien zeitlichen Verzögerungen für das eigentliche Baugebiet damit verknüpft. Aus diesem Grund schlug das LBM vor, auf eine direkte Zufahrt vom Baugebiet zur Landstraße ganz zu verzichten. Die Ratsmitglieder folgten diesem Vorschlag.