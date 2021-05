Liefer- und Abholservice im Landkreis St. Wendel : Burger und mehr zu Hause genießen

Auch Burger gibt es in so manchem Lokal im St. Wendeler Land zum Mitnehmen. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

St Wendel In Zeiten von Corona bieten viele Restaurantbesitzer im St. Wendeler Land einen Liefer- und/oder Abholservice an. Ein Überblick.

Aufgrund der Corona-Regelungen ist es im Moment mitunter noch schwierig, Gaststätten zu besuchen. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen im St. Wendeler Land auf die Gaumenfreuden der Gastronomen verzichten müssen. Viele Lokale bieten ihre Gerichte zum Abholen an oder liefern sogar zu ihren Kunden nach Hause. In unserer Übersicht – die ständig ergänzt wird (siehe Info) und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt – haben wir einige der Restaurants im Landkreis St. Wendel zusammengetragen, die derzeit einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice anbieten.

Die Aktion geht weiter, sind Sie dabei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redwnd@sz-sb.de. Wir brauchen dafür bitte die wesentlichen Infos: Name und Adresse, Art des Service (Lieferung, Abholung, beides), Bestellmöglichkeiten (Telefon, E-Mail, Online, Facebook) und maximal drei Stichworte zur Art des Angebots (chinesisch, Pizza, saarländisch . . .).

Burgschänke, Liebenburgstraße 38, Namborn, in der Liebenburghalle, Tel. (0 68 57) 63 63, Abholung, deutsche und thailändische Speisen, täglich in der Zeit von 11 bis 22 Uhr.

Keko Bistro , Balduinstraße 72, Tel. (0 68 51) 8 00 79 97, Abholung. montags bis freitags, jeweils in der Zeit von 12 bis 22 Uhr, samstags und sonntags, je 15 bis 22 Uhr, Speisekarte siehe Facebook Keko Bistro St. Wendel.

Bruder Jakob , Schloßstraße 5, Tel. (0 68 51) 9 12 88 19, bietet ab kommenden Freitag, 21. Mai, wieder seinen Abholservice an. Abholzeiten: mittwochs bis freitags, jeweils 11 bis 14 und 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Die Burger gibt es auf Vorbestellung auch als Do-it-yourself-Pakete für die Zubereitung zu Hause.

WZB gGmbH , Wendelinushof, St. Wendel, an der Ostertalstraße L 307 oder oberhalb der Missionshausstraße, nur Mitnahme, Dienstag bis Samstag, wechselnder Mittagstisch. Karte: siehe www.wendelinushof.de, Hausmannskost, Bestellung: Tel. (0 68 51) 9 39 87 22, Mail: hofladen@wzb.de.

La Rondine Oberlinxweiler , Jakob-Stoll-Straße 111, St. Wendel/Oberlinxweiler , Tel. (0 68 51) 9 12 98 88, Angebot: Dönergerichte, Pizza, Nudelgerichte. Bestellung telefonisch oder per Speisekarte24 und Lieferando. Montag bis Sonntag, je 11.30 bis 14.30 Uhr und 16 bis 22.30. Samstag von 16 bis 23.30. Die Gerichte werden geliefert oder können abgeholt werden.

ZenZen Sushie & More , Balduinstraße 36, 66606 St. Wendel, Abholservice: montags von 17 bis 22 Uhr, dienstags bis sonntags, jeweils von 11 bis 14 Uhr sowie 17 bis 22 Uhr, Tel. (0 68 51) 9 37 47 58. Facebook: www.facebook.com/zenzensushirestaurant/

Restaurant Felsenmühle , Kelsweilerstr. 54, 66606 St Wendel, Tel. (0 68 51) 65 10, Abhol- und Lieferservice, Steaks, Schnitzel, Salate, Nudeln, Bestellung per Telefon.

Hotel Schauenburg STOLL GmbH, Am Schaumberg 19, 66636 Tholey, Tel. (0 68 53) 25 88; Fax (0 68 53) 3 01 46, E-Mail: kontakt@hotel-schauenburg.de, Internet: www.hotel-schauenburg.de. Bodenständige und regionale Küche ist im Angebot. Bei rechtzeitiger Vorbestellung ist die Abholung: montags, donnerstags bis samstags, jeweils von 18 bis 19 Uhr, sonntags von 12 bis 13 Uhr möglich. Der Umwelt zuliebe werde das bestellte Essen in dem vom Gast mitgebrachten Geschirr abgegeben. Das Pfingst-Menü (23. und 24. Mai) für mindestens zwei Personen kann bis Donnerstag (drei Tage) davor bestellt werden. Die Abholung an den Tagen jeweils von 12 bis 13 Uhr.