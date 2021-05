Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert : An Fronleichnam gibt‘s Pfarreiessen zum Mitnehmen

St Ingbert Auch, wenn an Fronleichnam in diesem Jahr kein Pfarrfest in der Pfarrei Heiliger Ingobertus stattfinden kann, müssen die St. Ingberterinnen und St. Ingberter nicht auf die traditionellen „Gefillde mit Sauerkraut und Specksooß“ verzichten.

Denn bis zum 30. Mai können Speisen und Getränke per E-Mail oder Telefon bestellt werden, die am Fronleichnamstag, 3. Juni, zwischen 11.30 und 13 Uhr in der Unterkirche St. Franziskus (Karl-August-Woll-Straße 33) abgeholt werden können oder auf Wunsch nach Hause gebracht werden. Aus Umweltschutzgründen wird gebeten, eigene Vorratsbehälter oder Töpfe für den Transport mitzubringen. Bei der Abholung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Der Erlös des Pfarreiessens wird am Tag selbst gespendet, indem Menschen, die von der „Tafel“, dem „Treff em Gässje“ und der Initiative „St. Ingbert hilft“ profitieren, zum Essen eingeladen werden. Die Gutscheine dazu werden in den jeweiligen Einrichtungen ausgegeben.