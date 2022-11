Schwimmen : Junge WSF-Schwimmer räumen in Wuppertal ab

Korrektur

Der Pfälzische Merkur hat in seiner Wochenend-Ausgabe berichtet, dass Schwimmer Lukas Fritzke von den WSF Zweibrücken bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal deutscher Nachwuchsmeister über 200 Meter Freistil geworden ist. Das ist nicht korrekt. Fritzke gewann zwar das Jugendfinale – schnellster Nachwuchsschwimmer war aber Jarno Bäschnitt (SG Ruhr), dessen Vorlaufzeit so gut war, dass er nicht am Jugendfinale, sondern am A-Finale teilnahm. Fritze wurde Nachwuchs-Vizemeister.