Fußball-Landesliga : „Die, die da sind, geben richtig Gas“

Luca Genova (grün) geht bei den VB Zweibrücken voran. Trainer Lukas Österreicher lobt den 25-Jährigen für dessen Führungsqualitäten. Die muss Genova auch am Samstag in Idar-Oberstein auf den Platz bringen, damit die VB endlich den ersten Saisonsieg feiern können. Foto: Wittenmeier Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Rieschweiler Fußball-Landesliga: Personell gebeutelte VB Zweibrücken wollen in Idar-Oberstein den ersten Saisonsieg. TSC Zweibrücken empfängt Kellerkind VfL Simmertal – die SG Rieschweiler Spitzenreiter Eintracht Bad Kreuznach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

In der Fußball-Landesliga West wird an diesem Wochenende mit dem 15. Spieltag die Vorrunde beendet. Und kurz vor der Saison-Halbzeit steht Schlusslicht VB Zweibrücken weiter ohne Sieg da (zwei Unentschieden). Wollen die Vereinigten Bewegungsspieler zumindest einmal in der Hinrunde als Sieger vom Platz gegangen sein, ist am Samstag um 17 Uhr beim Tabellen-13. SC Idar-Oberstein II ein Sieg nötig. Die Rote Laterne werden die VB nach der Hälfte der Spiele aber auch im Erfolgsfall nicht abgeben können. Der Vorletzte SG Rieschweiler hat sechs Zähler auf dem Konto, die Zweibrücker erst zwei.

„Idar-Oberstein II ist ein Stück weit eine Wundertüte. Ich gehe davon aus, dass gegen uns auch Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt werden, was völlig okay ist. Wir werden alles, was geht, reinwerfen“, verspricht VB-Spielertrainer Lukas Österreicher.

Fraglich sind bei den Zweibrückern noch die Einsätze von Max Baumann und David Hoffmann, die beide an einer leichten Oberschenkel-Zerrung laborieren. Definitiv kein Thema für Samstag ist John Müller aufgrund einer Mandel-Operation. Peter Raje muss aus beruflichen Gründen passen. Außerdem steht der privat verhinderte Waldemar Schwab nicht zur Verfügung.

Der Personalmisere und dem bislang schwachen Abschneiden zum Trotz sieht Österreicher seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Die Spieler, die da sind, geben richtig Gas. Besonders hervorheben möchte ich Luca Genova und Jan-Niklas Krause, die nicht nur sportlich vorangehen, sondern auch mit ihrem Charakter und ihrer Mentalität Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Wir sind trotz der schwierigen Tabellensituation weiter voll motiviert.“

Auf der Trainerposition, die Österreicher vor wenigen Wochen von Alexander Joniks übernommen hatte, sieht sich der 33-Jährige als Interimslösung. Die Suche nach einem Nachfolger laufe „mit Hochdruck“.

Am Sonntag empfängt dann der Tabellensiebte TSC Zweibrücken um 14.30 Uhr den Drittletzten VfL Simmertal. „Das ist keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss. Aber wir wissen ganz genau, dass uns die vermeintlichen Außenseiter in dieser Saison schon oft wehgetan haben“, warnt TSC-Trainer Florian Opitz. Das soll dieses Mal nicht geschehen. „Wir sind absolut darauf fokussiert, die beiden letzten Spiele des Jahres noch zu gewinnen. Die Stimmung ist gut. Wir haben im Training Spaß, ziehen aber alle Inhalte zielgerichtet durch“, ergänzt Opitz.

Er kann am Sonntag wieder auf Maximilian Decker zurückgreifen, dessen Rotsperre abgelaufen ist. Ob Max Leyes gegen Simmertal im Kader steht, ist aufgrund einer Oberschenkel-Zerrung noch fraglich.

Ähnlich wie die VB Zweibrücken benötigt auch der Vorletzte SG Rieschweiler dringend Erfolgserlebnisse. Die nächste Chance auf den dritten Saisonsieg bietet sich der SGR am Sonntag. Die Aufgabe könnte aber schwerer kaum sein. Um 15.15 Uhr empfängt die SGR Spitzenreiter Eintracht Bad Kreuznach, der mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft feiern kann. „Bad Kreuznach verfügt über den stärksten Kader in der Spielklasse. Von daher war es für mich eher überraschend, dass sie den Sprung nach ganz oben erst in den vergangenen Wochen geschafft haben“, meint Rieschweilers Trainer Marcus Eiser. Er hofft, dass sich der Ligaprimus auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der dicken Eiche schwer tun wird, sein gewohntes Kurzpass-Spiel aufzuziehen. „Aber selbst wenn – wird das natürlich eine ganz harte Nuss“, weiß Eiser.

Pascal Frank kehrt nach abgelaufener Rotsperre in den Kader zurück. Kapitän Pascal Emser, der zuletzt aus beruflichen Gründen passen musste, steht ebenfalls wieder zur Verfügung. „Das sind wichtige Säulen, die uns zuletzt spürbar gefehlt haben. Wenn wir mit den Verstärkungen in einen ‚Spiel-Flow‘ kommen, kann es eine passable Partie werden“, sagt Eiser. Verzichten muss er auf David Wagner und Colin Brödel, die beide an muskulären Verletzungen laborieren.