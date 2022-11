Fußball-Saarlandliga : Homburg II verabschiedet sich mit Gala in die Winterpause

Fußball-Saarlandliga: Der FCH II bezwingt Bliesmengen-Bolchen mit 5:1. Ballweiler-Wecklingen trennt sich 1:1 in Quierschied.

FC Homburg II - SV Bliesmengen/Bolchen 5:1 (1:0) Der FC Homburg II hat es in seinem letzten Spiel vor der Winterpause krachen lassen. Der FCH II ließ dem SV Bliesmengen-Bolchen am Samstagabend vor rund 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion keine Chance und gewann mit 5:1 (1:0). Mit nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Sportfreunde Köllerbach überwintert Homburg auf Rang zwei. Bliesmengen-Bolchen ist Siebter, der Rückstand auf die Spitze ist mit fünf Punkten aber ebenfalls überschaubar.

Mengens Trainer Patrick Vitt musste einräumen, dass der Sieg der Hausherren hochverdient war: „Auch in der Höhe, daran gibt es nichts zu deuteln. Homburg war aggressiver, zweikampfstärker und spielerisch überlegen“, so Vitt, der findet, dass die Reserve der Grün-Weißen in der Tabelle „völlig zurecht so weit oben stehen.“ Bei seiner Mannschaft sei aktuell „doch etwas die Luft raus. Gut, dass es jetzt in die Winterpause geht.“