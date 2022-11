Schwimmen : Raje und Fritzke sind deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeister

Michael Raje von den WSF Zweibrücken wurde in Wuppertal über 100 Meter Brust deutscher Kurzbahn-Nachwuchsmeister Foto: Annette Schultetus

Wuppertal/Zweibrücken (red) Michael Raje und Lukas Fritzke von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken haben zum Auftakt der deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Schwimmer in Wuppertal zwei Nachwuchs-Titel gewonnen. Der 16 Jahre alte Raje glänzte am Donnerstagvormittag in der „Schwimm-Oper“ im Vorlauf über 100 Meter Brust.

Er schlug in 1:01,13 Minuten an. Damit qualifizierte sich der Zweibrücker nicht für das Finale der Jugendklasse – sondern mit der altersübergreifend siebtschnellsten Zeit sogar für das A-Finale (Offene Wertung). Dort trat der WSF-Schwimmer (Jahrgang 2006) ausschließlich gegen Konkurrenten an, die mindestens zwei Jahre älter waren – und wurde in 1:01,48 Minuten Achter. Rajes fantastische Vorlaufzeit konnte im Jugendfinale niemand knacken, so dass der Schüler des Helmholtz-Gymnasiums deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister wurde.

Auch WSF-Schwimmer Lukas Fritzke war in der Jugendwertung nicht zu schlagen. Über die Strecke 1500 Meter Freistil, die ohne Vorlauf ausgetragen wurde, schlug er in 15:27,62 Minuten an. Der 16-jährige WSF-Schwimmer gewann beim Nachwuchs damit mit fast zwölf Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Jonas Kusche vom SC Chemnitz (15:39,60 Minuten) und wurde ebenfalls deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister. In der Offenen Wertung wurde Fritzke wie Raje Achter. Die beiden 16-jährigen Zweibrücker gehören in ihren Disziplinen – Altersklassen übergreifend – also zu den Top 10 Deutschlands.

Eigentlich hätte am Donnerstag mit Leo Ilias Baumann über 100 Meter Freistil noch ein Dritter WSF-Schwimmer um die Medaillen kämpfen sollen. Doch Baumann trat nicht an. Über die Gründe war zunächst nichts bekannt.