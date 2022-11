Handball-Oberliga : Naumann freut sich über mehr Verantwortung

Zweibrückens Fabian Naumann (links) – hier gegen Max Mees von den HF Illtal – hinterließ in den vergangenen Spielen einen starken Eindruck. Foto: Mohr/SSN Foto: Mohr/SaarSport News

Zweibrücken Personell gebeutelte Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken empfangen am Samstag die „Südpfalz-Tiger“ in der Westpfalzhalle.

Die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken empfangen am Samstag um 18 Uhr die Spielgemeinschaft der Vereine aus Ottersheim, Bellheim, Kuhardt und Zeiskam in der Westpfalzhalle. Die sogenannten „Südpfalz-Tiger“ wurden in der vergangenen Saison Meister der Pfalzliga und setzten sich in der Aufstiegsregelation gegen die Titelträger aus dem Saarland und dem Rheinland durch.

Der Liganeuling hatte bisher keine Probleme, sich in der Oberliga zu akklimatisieren und setzte schon einige Ausrufezeichen. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Christian Job auf dem fünften Tabellenplatz. Job stand als Spieler in der zweiten Bundesliga auf der Platte, als Trainer führte er die SG Nußloch 2017 zur Meisterschaft in der 3. Liga Süd. Markenzeichen des Aufsteigers ist eine extrem offensive 3:2:1-Abwehr, die aber auch flexibel eine „6:0-Formation“ einnehmen kann. In der Offensive müssen die Löwen vor allem auf die Rückraumachse der SG um Joshua Albert, Arne Schäfer und Elias Horn achtgeben.

Es wird keine leichte Aufgabe für die personell gebeutelten Zweibrücker, deren Trainingswoche erneut suboptimal verlief. Neben den Langzeitverletzten Tom Ihl und Philipp Kockler fehlten eine ganze Reihe an Spielern angeschlagen oder erkrankt. Die Zweibrücker hoffen, dass die personelle Situation am Samstag wieder freundlicher aussieht. Denn ohne Kockler, der vor seiner Verletzung (Riss im Mittelhandknochen), die er sich vor zwei Wochen im Spiel gegen seinen ehemaligen Verein HF Illtal zuzog, in bestechender Form war, muss es gegen die Südpfalz-Tiger das Kollektiv richten.

Einer, der am Samstag wieder gefragt sein wird, ist Fabian Naumann. Am vergangenen Spieltag kassierte der SV 64 im Topspiel auswärts bei den SF Budenheim zwar seine erste Saisonniederlage (26:27). Doch Naumann spielte stark, präsentierte sich mit viel offensiver Wucht und erzielte fünf Tore. „Für mich ist es wichtig, so in der Mannschaft angekommen zu sein, dass ich ihr helfen kann. Gerade in dieser schwierigen Situation mit den vielen Verletzten freue ich mich, Verantwortung übernehmen zu können” sagt der 22-Jährige und ergänzt: „Wir wollen nach der knappen Niederlage in Budenheim wieder in die Spur zurück und am Samstag mit unserem Publikum im Rücken gewinnen.”

Direkt nach den Männern empfangen auch die Zweibrücker Oberliga-Handballerinnen am Samstag um 20 Uhr die (weiblichen) Südpfalz-Tiger in der Westpfalzhalle. Die SG ist seit mehreren Jahren eines der Topteams in der Spielklasse und wurde vergangene Saison hinter dem TSV Kandel Vizemeister. In der laufenden Runde liegt Ottersheim auf Rang fünf und fügte Tabellenführer und Drittliga-Absteiger HSG Hunsrück dessen einzige Saisonniederlage zu. Gegen den zweiten Drittliga-Absteiger HSG Marpingen/Alsweiler, der noch punktverlustfrei ist, verloren die Südpfalz-Tiger äußerst knapp (18:20). Mit im Schnitt nur rund 20 Gegentoren pro Spiel stellt die SG die statistisch bislang stärkste Abwehr der Liga, die in der Regel in einer 6:0-Formation auf dem Feld steht. Im Angriff sind die Bundesliga erfahrenen Larissa Freund und Christina Völker Dreh- und Angelpunkt bei der Spielgemeinschaft.

Die Zweibrückerinnen wollen nach dem Debakel in der vergangenen Woche in Budenheim (19:33) Wiedergutmachung betreiben. Dabei stehen die Löwinnen aber vor großen personellen Problemen. Hinter den Einsätzen von Hanna Müller, Lucy Hilz und Katrin Hoffmann stehen Fragezeichen. Sie konnten unter der Woche verletzungsbedingt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Dennoch müssen die Löwinnen zeitnah Zählbares auf ihr Punktekonto packen. Mit nur einem Sieg aus neun Spielen trägt die Mannschaft aktuell die Rote Laterne.