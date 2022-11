Handball-Oberliga : Im Hexenkessel kühlen Kopf bewahren

Homburgs Richard Wilga (links) will auch am Sonntag in Bingen wieder zum Anflug auf das gegnerische Tor ansetzen. Die Offensiv-Abteilung des TVH ist die torhungrigste der Liga. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg will die Tabellenführung am Sonntag in Bingen verteidigen. Zum Top-Spiel gegen den Vierten wird eine große Kulisse erwartet.

Es läuft wie geschmiert beim Handball-Oberligisten TV Homburg. Zehn Spiele haben die Saarpfälzer absolviert – und mit 19:1-Punkten grüßt das Team von Trainer Trainer Steffen Ecker von Platz eins. Stand die Tabellenführung vor dem vergangenen Wochenende noch „unter Vorbehalt“, weil der bis dahin verlustpunktfreie SV 64 Zweibrücken nur aufgrund der weniger bestrittenen Spiele auf Rang zwei lag, sind die Homburger nun „echter Tabellenführer“. Denn Zweibrücken verlor das Spitzenspiel bei den SF Budenheim (26:27) und hat nun wie die Sportfreunde zwei Verlustpunkte auf dem Konto.

Hinter diesem Trio klafft schon eine veritable Lücke. Vierter ist die HSG Rhein-Nahe/Bingen (14:6 Punkte). Und dort muss Homburg am Sonntag um 16 Uhr in der Rundsporthalle antreten.

„Das wird nicht so einfach wie in unserem letzten Heimspiel“, glaubt Homburgs Linksaußen Richard Wilga. Seine Mannschaft hatte Nieder-Olm am vergangenen Spieltag mit 20 Toren Differenz (42:22) aus der heimischen Spiel- und Sporthalle gefegt. „Aber wir kommen als ungeschlagener Tabellenführer nach Bingen. Wir werden konzentriert auftreten und Platz eins verteidigen“, verspricht Wilga.

Der 26-Jährige bestreitet seine dritte Saison in Homburg. Seine erste Station in Deutschland war die SGH St. Ingbert. Von dort wechselte der Slowake 2017 zur VTZ Saarpfalz, ehe er sich 2020 dem TVH anschloss. Meisterschaft und Aufstieg sind seine erklärten Ziele. „Bisher läuft es rund, aber die Saison ist noch lang“, sagt Wilga. Denn die Auswärtsspiele gegen die größten Konkurrenten Zweibrücken und Budenheim stehen seinem Team noch bevor. Und dass der TVH nicht vor Ausrutschern gefeit ist, zeigte sich beim einzigen Punktverlust der Saison, dem 27:27 bei Kellerkind HSG Nahe-Glan. „Das war so unnötig, weil wir schon mit acht Toren vorne lagen“, erinnert sich Wilga, dessen Ehefrau Renata für die Oberliga-Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken spielt.

Damit ein Fauxpas wie gegen Nahe-Glan in Bingen nicht erneut geschieht, „müssen wir gut in der Abwehr stehen“, fordert der Slowake. Denn wenn die Homburger überhaupt so etwas wie ein Sorgenkind haben, ist es die Defensive. Rund 24 Gegentreffer pro Partie sind nicht schlecht, aber eben auch nicht Ligaspitze. Der Tabellensiebte Vallendar etwa kassierte in zehn Spielen weniger Tore. Über alle Zweifel erhaben ist dagegen die Homburger Abteilung Attacke. Kein Oberliga-Konkurrent kommt auch nur annähernd an die fast 35 Tore heran, die der TVH seinen Gegnern im Schnitt einschenkt.

Homburgs Trainer Steffen Ecker schlägt dennoch warnende Töne an. „Bingen steht zurecht auf Platz vier. Sie werden uns mehr abverlangen als der TV Nieder-Olm, der stark ersatzgeschwächt war“, ist sich der Trainer sicher. Besonders die Binger Rückraum-Achse Henrik Walb (links), Sebastian Diehl (mitte) und Johannes Sturm (rechts) müsse seine Mannschaft in den Griff bekommen, um als Sieger von der Platte zu gehen. „Mit Luca Korbion und Niklas Weißbrot haben sie außerdem zwei starke Torhüter zwischen den Pfosten“, weiß Ecker.

Personell kann er am Sonntag fast aus den Vollen schöpfen. Bis auf Lukas Glück, der sich beim Heimsieg gegen Nieder-Olm einen Nasenbeinbruch zuzog, stehen alle Spieler zur Verfügung.