Fußball-Oberliga : Der FSV will die Arminia erneut in die Knie zwingen

Jägersburg Fußball-Oberligist Jägersburg empfängt am Samstag Ludwigshafen zum Heimspiel. Danach starten für die Lila-Weißen die Wochen der Wahrheit.

Der FSV Jägersburg empfängt am Samstag um 15.30 Uhr in der Fußball-Oberliga den FC Arminia Ludwigshafen. Auf dem Papier ist der FSV Außenseiter: Es ist das Duell des Drittletzten gegen den Dritten. Dennoch machen den Lila-Weißen zwei Dinge Mut: Das Hinspiel in Ludwigshafen ging nach Treffern von Florian Hasemann und Moritz Doll mit 2:0 an den FSV. Es war eine von bislang erst drei Saisonniederlagen, die die Arminia hinnehmen musste. Zudem werden die Spieler aus Ludwigshafen am Samstag womöglich schwere Beine haben. Denn die Arminen spielten am Mittwoch bereits im Verbandspokal Südwest und mussten dort in die Verlängerung. Nach 120 Minuten stand ein hart erkämpfter 2:1-Heimsieg gegen den Ligarivalen SV Morlautern. Laurenz Graf erlöste Ludwigshafen mit seinem Treffer in der 119. Minute. Die Arminia steht damit im Halbfinale des Verbandspokals Südwest.