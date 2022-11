Fußball-Saarlandliga : Drei Saarpfalz-Vereine – zwei Spitzenspiele

Ballweilers Spielertrainer Florian Bohr (li.) hat seinen Vertrag bei der DJK gerade verlängert. Er und sein Bliesmenger Trainerkollege Patrick Vitt (re.) stehen am Samstag vor schweren Auswärtsspielen. Foto: Wolfgang Degott

Ballweiler/Bliesmengen/Homburg Fußball-Saarlandliga: DJK Ballweiler Wecklingen muss bei der seit 13 Spielen ungeschlagenen Spvgg. Quierschied ran. Homburg II empfängt Bliesmengen-Bolchen.

Von Wolfgang Degott und Markus Hagen

Gute Nachrichten beim Fußball-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen. Vor dem Spitzenspiel der DJK am Samstag um 15.30 Uhr bei der Spvgg. Quierschied hat Ballweilers Spielertrainer Florian Bohr seinen Vertrag um die kommende Saison verlängert. Das teilte Sportwart Dieter Rebmann am Mittwoch mit. Der 32-jährige Bohr war 2021 vom heutigen Ligakonkurrenten FV Siersburg zum damaligen Verbandsligisten Ballweiler gekommen – und feierte mit der DJK in seiner ersten Saison Meisterschaft und Aufstieg in die höchste saarländische Spielklasse.

Dort startete Ballweiler furios, gewann die ersten fünf Spiele in Folge und führte als Liganeuling lange die Tabelle an. Auch wenn die Mannschaft nun auf Platz sieben abgerutscht ist (der Rückstand auf die Spitze beträgt aber nur vier Punkte): Bohr und Ballweiler – das passt. Mit 29 Punkten zur Saison-Halbzeit ist der Spielertrainer zufrieden. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist komfortabel.

Ausschließlich eitel Sonnenschein herrscht bei der DJK aber nicht. Denn die Ausbeute der letzten Spiele sei nicht zufriedenstellend, sagt Bohr. In den vergangenen acht Partien ging sein Team nur zwei Mal als Sieger vom Feld. Beim abstiegsgefährdeten FC Rastpfuhl verlor Ballweiler-Wecklingen am vergangenen Spieltag 1:2.

Im letzten Spiel vor der Winterpause, das zugleich das erste der Rückrunde ist, erwartet die DJK am Samstag voraussichtlich eine noch schwerere Aufgabe. Die Spvgg. Quierschied ist Tabellenzweiter und die „momentan formstärkste Mannschaft der Liga“, sagt Bohr. Nach wackligem Saisonstart sind die Quierschieder seit nunmehr 13 Spielen ungeschlagen. Am letzten Spieltag fegte die Sportvereinigung den damaligen Spitzenreiter Bliesmengen-Bolchen mit 5:0 vom Feld.

Bohr muss zudem weiter auf Mirco Schwalbach, Pascal Gherram und Edin Masinovic verzichten. Der Einsatz des erkrankten Elias Hofmann steht auf der Kippe. Viel Mut kann die DJK Ballweiler-Wecklingen aus dem Hinspiel ziehen. Die DJK gewann den spannenden Schlagabtausch bei ihrer Saarlandliga-Premiere mit 4:3.

Am Samstagabend um 18.30 Uhr kommt es zu einem weiteren Saarlandliga-Topspiel, wenn der Tabellendritte FC Homburg II (32 Punkte) den Fünften SV Bliesmengen-Bolchen (31) empfängt.

„Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach der Hinrunde auf Platz drei stehen, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagt Homburgs Trainer Rizgar Daoud. Der Altersschnitt seines Teams liegt bei unter 20 Jahren. Als Ziel wurde vor der Runde ein Rang unter den ersten acht ausgegeben. „Und jetzt liegen wir einen Punkt hinter Spitzenreiter Köllerbach“, freut sich Daoud. Der Schlüssel des Erfolges: „Meine Spieler stecken nie auf. Erst wenn der Schiri abpfeift, ist ein Spiel gewonnen oder verloren.“ Ihre Comeback-Qualitäten stellten die Grün-Weißen zuletzt gegen Oberliga-Absteiger FV Eppelborn unter Beweis, der nach 0:1-Rückstand mit 3:1 in die Knie gezwungen wurde. Oder gegen den SV Hasborn, gegen den es nach 0:2 am Ende noch 3:2 für den FCH II hieß. Beim FV Schwalbach gewannen die Homburger trotz einer frühen Roten Karte mit 2:0.

„Das waren Glanzpunkte der Saison“, sagt Daoud, der aber auch die Tiefpunkte nicht vergessen will: Etwa das 0:4 gegen Quierschied. Oder die Nullnummer im Heimspiel gegen Schlusslicht Bischmisheim. Insgesamt ist Daoud aber hochzufrieden: „Wir sind mitten in der Entwicklung – und dafür schlagen wir uns richtig gut.“

Im Heimspiel am Samstag will sich der FCH II auf dem Kunstrasen vor dem Waldstadion mit einem Sieg in die Pause verabschieden – und Revanche nehmen. Denn das Hinspiel ging mit 2:1 an den SVB. Bis auf Besnik Zeka und Yuri Cabral (beide Kreuzbandriss) stehen Homburg alle Spieler zur Verfügung.