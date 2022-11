Fußball-Landesliga : Österreicher wechselt sich selbst ein – und trifft

Zweibrücken/Rieschweiler Fußball-Landesliga: Schlusslicht VB Zweibrücken spielt in Idar-Oberstein remis. TSC klettert nach Heimsieg über Simmertal auf Rang vier. Rieschweiler kommt gegen den Spitzenreiter unter die Räder.

Simmertal einen 3:0 (1:0)-Sieg gefeiert und ist in der Tabelle auf Rang vier geklettert. Die Hausherren ließen den Ball von Beginn an gut durch die eigenen Reihen laufen und legten sich den Gegner erstmal zurecht. Erik Bischof war es dann, der den TSC nach einer Viertelstunde vor 190 Zuschauern am Wattweiler Berg in Führung brachte. Co-Spielertrainer Dennis Hirt hatte Bischof mit einem feinen Pass in Szene gesetzt. Und der Stürmer vollendete aus neun Metern zum 1:0. Auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz blieb es bis zur Pause bei diesem Ergebnis.