Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen dreht 0:2-Rückstand

Homburgs Smail Allal (rechts) versucht dem Siersburger Nicolas Jäger den Ball vom Fuß zu spitzeln. Der FCH II unterlag dem Kellerkind mit 2:3. Foto: Markus Hagen

Homburg/Bischmisheim Der Fußball-Saarlandligist feiert seinen ersten Pflichtspielsieg 2022. Homburg II verliert gegen Siersburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Während sich der FC Homburg II in seinem Heimspiel am Sonntag gegen Kellerkind FV Siersburg mit 2:3 geschlagen geben musste, hat der SV Bliesmengen/Bolchen endlich wieder einen Sieg gelandet. Nach sechs Niederlagen in Folge drehte der SVB einen 0:2-Pausenrückstand bei Schlusslicht FV Bischmisheim und gewann noch mit 4:2.

Für Homburg II begann die Partie eigentlich vielversprechend. Nach zehn Minuten standen schon zwei hochkarätige Chancen durch Nyger Hunter und Besnik Zeka zu Buche. „Aber statt in Führung zu gehen, kassieren wir ein unnötiges Gegentor“, haderte Homburgs Trainer Rizgar Daoud. Jeremy Stauffer brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nur vier Minuten später glich Homburgs Tiziano Pompa zwar zum 1:1-Pausenstand aus. Einen Fehler in der Homburger Abwehr nutzte Siersburgs durch Cayan Boz nach dem Seitenwechsel aber zur erneuten Siersburger Führung (52.). FCH-Torwart Niklas Knichel partierte zunächst, hatte gegen den Nachschuss aber keine Chance.

Doch erneut gelang dem FCH II der Ausgleich. Nach einem Foul von Siersburgs Tobias Daub an Dominik Kaiser verwandelte Mehmet Bagci den Elfmeter zum 2:2 (72.). Doch in der Rückwärtsbewegung blieben die Gastgeber immens anfällig. Der eingewechselte Lukas Staretzek traf nach einem Konter zum 3:2 für den FV (83.). „Der Gegner hat unsere vielen individuellen Fehler ausgenutzt“, sagte Daoud, dessen Mannschaft Tabellenfünfter bleibt.

Für den SV Bliesmengen-Bolchen sah es beim Gastspiel in Bischmisheim zunächst gar nicht gut aus. Zwar hatte allein SVB-Spieler Maximilian Escher in den ersten 30 Minuten drei klare Chancen auf dem Fuß. Doch Escher brachte das Runde genauso wenig ins Eckige wie Luca Bauer, der eine weitere hochkarätige Möglichkeit liegen ließ. Und als Bischmisheim aus dem Nichts durch ein Eigentor von Nico Valentini (36.) in Führung ging, war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Erst recht, als Jan Dick fünf Minuten später zum 2:0-Pausenstand für die Gäste erhöhte.