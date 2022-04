Fußball-Regionalliga : Der FCH liefert erneut „einfach zu wenig“

Auch Homburgs Top-Torjäger Markus Mendler (links) war nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft in Stuttgart enttäuscht. Vom Status einer Spitzenmannschaft, die der FCH in dieser Saison sein wollte, war er weit entfernt Foto: Markus Hagen

Stuttgart/Homburg Fußball-Regionalliga: Harmloser FC Homburg unterliegt Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart mit 0:2.

Bei seiner Rückkehr zum Ex-Verein erlebte Trainer Timo Wenzel am Sonntagnachmittag einen unglücklichen Auftritt seines FC Homburg in der Fußball-Regionalliga Südwest. Im vorletzten Auswärtsspiel der Saison mussten sich die Grün-Weißen vor 250 Zuschauern der U21 des Bundesligisten VfB Stuttgart letztlich verdient mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Nach der insgesamt zehnten Saisonniederlage bleibt der FC Homburg mit 52 Punkten weiter auf Platz sechs in der Tabelle. Am kommenden Samstag um 14 Uhr bestreiten die Grün-Weißen gegen den abstiegsbedrohten Tabellen-15. FSV Frankfurt ihr letztes Heimspiel der laufenden Spielzeit im Waldstadion.