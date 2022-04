Fußball-Verbandsliga Nordost : Schwarzenbach beendet die schwarze Serie

Der Blieskasteler Luca Hurth (rechts) setzt sich im Luftduell gegen den Limbacher Lukas Motsch (Nummer 20) durch. Kellerkind Blieskastel gewann die Partie gegen den Sechsten Limbach knapp aber nicht unverdient mit 1:0. Foto: Markus Hagen

Fußball-Verbandsliga Nordost: SVS feiert gegen Theley endlich wieder einen Sieg. Ballweiler souverän. Blieskastel ringt Limbach nieder.

DJK Ballweiler-Wecklingen - FSG Schiffweiler-Landsweiler 6:1 (5:0) „Der Sieg war deutlich, aber Schiffweiler-Landsweiler ist auch sehr vom Verletzungspech gebeutelt“, sagte Florian Bohr, Spielertrainer der DJK Ballweiler-Wecklingen nach dem 6:1-Kantersieg am Sonntag, durch den seine Mannschaft die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsligs Nordost behauptete. Schiffweiler-Landsweiler musste zudem in den ersten 30 Minuten bereits drei Mal (!) verletzungsbedingt auswechseln. Angesichts dieser Konstellation war der deutliche Sieg der Ballweiler dann auch keine allzu große Überraschung. Pascal Gherram (3), Nico Horn (2) und Stefan Lorenzo erzielten die Treffer für die DJK. Neben den drei Punkten hatte Ballweiler-Wecklingen an diesem Spieltag noch weiteren Grund zur Freude. Der ärgste Verfolger Hellas Bildstock hatte am Samstag gepatzt und bei der SG Lebach-Landsweiler mit 2:3 verloren. Somit ist nun der FC Freisen der ärgste Verfolger der DJK. Freisen hat zwei Punkte Rückstand auf die Spitze, zudem hat Ballweiler noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Das erste schon an diesem Mittwoch um 19 Uhr bei der SG Saubach.

SV Schwarzenbach - VfB Theley 2:1 (1:1) Der SV Schwarzenbach hat im Heimspiel gegen Theley nach zuletzt fünf Spielen ohne Dreier wieder in die Erfolgsspur gefunden. Aufgrund der Sieglos-Serie war sogar die Abstiegszone wieder näher gerückt. Nach 16 Minuten gingen die Gäste durch einen Treffer von Mario Schmidt zwar in Führung. Die Freude währte aber nur eine Minute. Praktisch im Gegenzug glich Nico Lutter zum 1:1 aus. Weil Theleys Andre Dewes kurz vor der Pause mit Rot vom Platz flog, agierten die Hausherren über eine Halbzeit in Überzahl. Und die nutzte Schwarzenbach in der 62. Minute. Christian Zech traf zum 2:1 für den SVS. Das war gleichzeitig der Endstand. Sechs Spiele vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Schwarzenbacher auf die Abstiegszone damit sieben Punkte.