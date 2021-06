Die Sorgen sind groß : Klimaschutz: Kanzlerin Merkel fordert größere Anstrengungen

Berlin/Mainz Bei der 20. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung hat die Kanzlerin sehr deutlich zu mehr Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. In Mainz könnte sich bald etwas tun.

In einem eindringlichen Appell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, künftige Generationen mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Nachhaltigkeit alleine zu lassen. „Was wir bisher tun, reicht schlichtweg nicht aus“, sagte Merkel am Dienstag bei der 20. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung. Die Staatengemeinschaft laufe Gefahr, die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu verfehlen, sagte Merkel. „Wir leben weltweit auf Kosten jüngerer und künftiger Generationen.“ Das sei die „bedrückende Wahrheit“.

Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz hat sich in dieser Woche etwas getan. So sammelte die Initiative für einen Bürgerentscheid zum Klimaschutz am Montag 13 352 Unterschriften. In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende des Jahres einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden (wir berichteten).