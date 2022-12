Landtagsdebatte : Große (Sinn-)Koalition in der Umweltpolitik

Auch der Etat von Petra Berg (SPD) – Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz sowie Justizministerin – stand gestern zur Debatte. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken So divers wie das Ministerium von Petra Berg (SPD) zugeschnitten ist, so divers waren auch die Wortbeiträge der Fraktionen zu ihrem Ressort, das Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz umfasst. Die Ministerin erklärte, sie könne „fast alles ausnahmslos unterschreiben“, was zuvor Roland Theis für die CDU in Sachen Klimaschutz angemahnt hatte.