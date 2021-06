Anfragen im Stadtrat : Lang (FWG) bemängelt lange Wartezeiten auf Stadt-Antworten

Zweibrücken „Die Antwort geht Ihnen schriftlich zu“: Diese Aussage hören Mitglieder des Stadtrates immer öfter, wenn sie sich mit Anfragen an die Stadtspitze wenden. Das zumindest bemängelt Patrick Lang (FWG) im Gespräch mit dem Merkur.

Lang sagt, er warte aktuell auf die Antworten auf drei Anfragen. Zum einen habe er im Februar/März von der Verwaltung wissen wollen, in welchem Maße die neue Buslinie 228, die in die Fuchslöcher in Ixheim führt, angenommen werde. Vor rund drei Monaten habe er vom Rathaus wissen wollen, ob es möglich sei, im Prinzenpark in Ernstweiler einen zweiten Mülleimer aufzustellen – einer sei doch arg wenig. Und dann der dritte Fall, den Lang als den deutlich zeitkritischsten erachtet: „Im März fragte ich bei der Stadt wegen des Themas Luftfilteranlagen für die Schulen an.“