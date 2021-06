Pläne des SWFV für neue Saison stehen : SWFV plant wieder mit geteilten Spielklassen

Ab 15. August soll der Ball im SWFV-Gebiet wieder rollen – weiterhin in geteilten Ligen. Foto: dpa/Jan Woitas

Zweibrücken Der Präsidiums-Beschluss steht noch aus. Der Start der neuen Fußballsaison ist für Mitte August angedacht.

Auf immer mehr Fußballplätze in der Region kehrt wieder Leben zurück. Noch immer abhängig von der Corona-Inzidenz wird in unterschiedlichster Form allmählich wieder das Training aufgenommen. Noch nicht endgültig beschlossen ist jedoch, wie es mit der kommenden Runde in den Klassen des Fußballverbands Südwest (SWFV) weitergeht. Wann wird die Runde angepfiffen? Kehren die Ligen zur vollen Stärke zurück oder bleiben sie geteilt? Die Pläne dazu sind erstellt, wie Reiner Ehrgott, Vorsitzender des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken und Mitglied des Verbandsspielausschusses, auf Nachfrage erklärt. Diese müssen aber noch vom SWFV-Präsidium beschlossen werden.

Der Spielausschuss habe sich darauf geeinigt, dass auch in der kommenden Saison „auf jeden Fall wieder in Gruppen gespielt wird“, erklärt Ehrgott. Starten soll die neue Runde, „sofern es die staatlichen Verfügungen zulassen“, am 15. August. Der Beginn sei damit so geplant wie auch zu Nicht-Pandemiezeiten. „Ich gehe mal davon aus, dass es funktionieren wird, aber wir müssen die Verfügungen abwarten“, betont Reiner Ehrgott. Die in Rheinland-Pfalz derzeit gültige 22. Corona-Bekämpfungsverordnung läuft bis 20. Juni. „Aber wir haben den Spielplan so gestaltet, dass wir auch zwei, drei Wochen später anfangen könnten, da sind wir auf der sicheren Seite.“

Denn erneut einen Saisonabbruch zu erleben, das will der SWFV möglichst vermeiden. Genau wegen der weiterhin stets mitschwingenden Planungsunsicherheit soll auch wieder in geteilten Klassen gespielt werden. „Man weiß nicht, wie es sich entwickelt, ob es zum Winter hin nochmal schlimmer kommt mit der Pandemie, ob wir durchgeimpft sind“, erklärt der Kreisvorsitzende die Beweggründe.