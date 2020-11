Berliner Notizen : Spahn und Schäuble erzählen Märchen

Politiker lassen schon mal die Maske fallen. Und gelegetlich erzählen sie ganz offiziell Märchen.

Die Maskenpflicht gilt in Corona-Zeiten auch für Politiker. Nur nehmen es manche nicht so genau. Im Netz kursieren dazu zahlreiche Fotos. NRW-Regierungschef Armin Laschet ist da genauso „oben ohne“ zu sehen wie Möchtegern-CDU-Chef Friedrich Merz und SPD-Chef Nobert Walter-Borjans. Aufgenommen von „aufmerksamen“ Mitreisenden im Flieger oder im ICE. „Doof gelaufen“, kommentierte Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) jetzt solche Bilder. Einen Spruch über die Fotografen verkniff er sich.

In Corona-Zeiten hat sich auch für Hauptstadtjournalisten einiges geändert. Wenn es überhaupt noch zu Hintergrundgesprächen mit Polit-Promis kommt, dann in aller Regel per Internet. Die beiden Linken- Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch dagegen luden nun zum analogen Plausch mit Abstand. Denn: Man wisse ja nie, wer in den Journalisten-Büros sonst noch mithören würde. Große Geheimnisse hatten die beiden Genossen allerdings auch analog nicht zu verkünden.