Glosse : Laubsauger-Sauger

Die Natur ist zwar schön, macht aber meistens nur wenig Lärm – und das ist ziemlich langweilig. Deswegen sucht der Mensch immer wieder nach Mitteln und Wegen, sich akustisch ins Weltgeschehen einzubringen.

Immerhin haben diese dann anschließend viel Zeit, um darüber nachzudenken: Was würde die Natur eigentlich machen, wenn sie uns nicht hätte? Vermutlich nur Blödsinn. Das Laub würde einfach still liegen bleiben und höchstens mal leise rascheln. Das ist doch undenkbar. Nur eines könnte noch lauter sein als ein Laubsauger: Ein Gerät, das den Laubsauger vernichtet. Deswegen braucht die Welt ganz dringend einen Laubsauger-Sauger. Hier sind all die fleißigen Tüftler, die das Leben mit ihren Erfindungen verbessern, nun gefragt.