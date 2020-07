Verwechslungskomödie : Großes Missverständnis unter ungleichen Freunden

✮✮✮ Neu im Kino: Die Verwechslungskomödie „Das Beste kommt noch“ von Mathieu Delaporte.

César hingegen gibt auch mit Ende Vierzig immer noch den Draufgänger, der weder im Beruf noch in der Liebe zur Ruhe kommt. Gerade ist ihm die Wohnung samt Einrichtung und Kleinwagen gepfändet worden, was den Obdachlosen bei seinem langjährigen Freund anklopfen lässt. Ein Zufall, wie ihn sich nur Drehbuchautoren ausdenken können, führt dazu, dass Arthur, der dem Freund seine Krankenkassenkarte leiht, von Césars schwerer Krebserkrankung erfährt, von der dieser noch nichts ahnt. Arthurs Versuch dem Freund schonend beizubringen, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, scheitert kläglich in nervösen Verhaspelungen. Am Ende ist César davon überzeugt, dass nicht er, sondern Arthur sterbenskrank ist, der wiederum nicht mehr die Kraft aufbringt das Missverständnis auszuräumen.