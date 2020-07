Kino-Vorschau : Erfinder, Superhelden und Agenten

John David Washington spielt eine Hauptrolle in Christopher Nolans neuem Science-Fiction-Thriller „Tenet“. Foto: Warner Bros.

Die Kinos der Region bieten in den kommenden Wochen ein spannendes Programm.

Nach mehreren Monaten Corona-Pause haben die meisten saarländischen Kinos wieder geöffnet. Auch die Filmindustrie stand größtenteils still, nichtsdestotrotz kann sich das Programm in den nächsten Monaten sehen lassen.

In der Camera Zwo in Saarbrücken starten in dieser Woche gleich drei neue Filme: „Harriet – Der Weg in die Freiheit“, „Eine größere Welt“ und „Das Beste kommt noch“ (Kritiken siehe Kinoseiten). Das Filmhaus nimmt das gesellschaftskritische Drama von Regisseur Ken Loach „Sorry we missed you“ wieder im Programm auf. Den Film prämierte unser Kritiker zum ersten Start im Januar mit der Bestwertung.

Und auch in den nächsten Wochen warten die Kinos mit einigen Neustarts auf. In der Camera Zwo gibt es gleich zwei Wissenschaftler auf der Leinwand zu sehen. Regisseurin Marjane Satrapi hat das Leben der Physikerin Marie Curie verfilmt. Die gebürtige Polin etablierte sich Ende des 19. Jahrhunderts in der patriarchalen französischen Wissenschaftswelt. Die Biografie, die am 16. Juli startet, wirft einen Blick auf die Schattenseiten ihres Erfolgs.

Thomas Edison ist für seine vielen Erfindungen berühmt geworden. Das Biopic „Edison“ betrachtet den Konkurrenzkampf des Wissenschaftlers, gespielt von Benedict Cumberbatch, gegen den noch unbekannten Nikola Tesla. Beide wollen den amerikanischen Kontinent mit Elektrizität versorgen. Der Film wird ab 23. Juli in der Camera Zwo gezeigt.

Im neuen Drama „Die Wege des Lebens – The Roads Not Taken“ von Regisseurin Sally Potter verliert sich ein demenzkranker Schriftsteller (Javier Bardem) in seinen Erinnerungen. Doch seine Tochter (Elle Fanning) baut indes eine unerwartete Nähe zu ihm auf. Den Film zeigt die Camera Zwo ab 13. August. „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ ist die neue Tragikomödie von Regisseurin Eliza Schroeder. Der Film handelt von einer jungen Frau, die sich nach dem Tod ihrer Mutter in London einen Traum verwirklicht: Sie will eine Konditorei eröffnen. Ob ihr das gelingt, sehen die Zuschauer ab 10. September.

Xavier Bardem und Selma Hayek standen für Sally Potters „Die Wege des Lebens – Roads Not Taken“ vor der Kamera. Foto: Credit : Bleecker Street/UPI Media

Dieses Jahr erwarten den Kinobesucher auch einige Superhelden auf der Leinwand. Den Anfang macht am 13. August „Wonder Woman 1984“ mit Gail Gadot in der Hauptrolle. Eine weitere Superfrau kommt am 5. November ins Kino. Scarlett Johansson schlüpft erneut in die Rolle „Black Widow“. Ein weiterer Marvel-Film ist „New Mutants“ aus der X-Man-Reihe. Er soll im November starten. Aus dem Hause Disney kommt am 20. August die Realverfilmung von Mulan mit Liu Yifei in der Hauptrolle in die Kinos.

„Mulan“ mit Liu Yifei in der Hauptrolle. Foto: Walt Disney Studios

Eigentlich wurde der neue Bond-Film „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig im April von den Fans erwartet. Doch die Corona-Pandemie machte dem Start einen Strich durch die Rechnung. Am 12. November soll das Warten ein Ende haben.