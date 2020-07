Neu im Kino : ✮✮✮ „Harriet“ von Kasi Lemmons mit Cynthia Erivo

Eigentlich sollte das Gesicht von Harriet Tubman (1820-1913) in diesem Jahr als erste Frau und erste Afroamerikanerin auf dem 20-Dollar-Schein verewigt werden. Aber die Trump-Adminstration setzte die Neugestaltung schon kurz nach der Amtsübernahme aus und versucht seitdem die Angelegenheit unter den Tisch zu kehren.

Nun bringt Hollywood mit „Harriet“ ein filmisches Denkmal für die bekannte Kämpferin gegen Skalverei in die Kinos, die selbst aus der Unfreiheit flüchtete, aber immer wieder in den Süden zurückkehrte, um unter dem Decknamen „Moses“ weitere Sklaven in die Nordstaaten zu führen. Während des amerikanischen Bürgerkrieges arbeitet Tubman als Krankenschwester und Kundschafterin für die Armee der Unionisten. Nach dem Krieg setzte sie sich für das Frauenwahlrecht ein. Ein bewegtes Leben, aus dem Regisseurin Kasi Lemmons die frühen Jahre für ihr klassisches Biopic herausgreift. Sie legt den Film als geradliniges Heldinnen-Porträt an. Wie so oft bei vermeintlich „schwierigen“ Themen flüchtet man sich auch hier in eine sehr konventionelle Erzählweise. Dennoch ist „Harriet“ ein sehenswertes Werk, das seine emotionale Wirkung vor allem der brillanten Performance von Hauptdarstellerin Cynthia Erivo verdankt.