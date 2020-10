Jetzt im Kino : Mitreißende Tänze unter der Feuerkugel

✮✮✮✮ Neu im Kino: „Ema“ von Pablo Lorrain: Packende Geschichte um eine junge Frau.

Voller Ekstase tanzt die selbstbewusste Chilenin Ema (Mariana Di Girolamo) zu den elektronisch harten Rhythmen Reggaeton. Die Stärke des lateinamerikanischen Tanzes beflügelt die junge Tänzerin aus Valparaíso, ihren Sehnsüchten, Wünschen und Zielen nachzugehen. Aber auch Entscheidungen in Frage zu stellen.

Als wiederholendes Element mit starker Symbolkraft zeigt Regisseur Pablo Lorraín mitreißende Szenen einer modernen Tanzaufführung. Vor einer großen glühenden Kugel bewegt sich die Tanzgruppe in rotierenden Bewegungen um Ema herum. Sie bildet ein Zentrum und wird immer enger von den Tänzern umkreist. Der Feuerball fängt in jeder neuen Szene vermehrt an zu glühen und zu pochen.