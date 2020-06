Kinokritik : Zwischen Handwerkskunst und Industrieprodukt

Neu im Kino: „Brot“ von Harald Friedl: Doku über das beliebte Grundnahrungsmittel.

„Teig ist etwas Fragiles, Lebendiges. Man muss respektvoll mit dem Rohmaterial umgehen“, weiß Christophe Vasseur von der Bio-Bäckerei De Pain et des Idees in Paris. Sein Brotteig ruht zwei Tage und wird dann eine Stunde lang gebacken. Industriell gefertigtes Brot ist in zwei Stunden gefertigt – vom Anrühren bis Ende des Backens. Biologie ist eben gut für den Geschmack und gut für die Gesundheit der Kinder. Da sieht man mal. Später wird Vasseur auch zugeben, dass seine hochwertigen Waren allerdings auch deutlich teurer sind als die Produkte für die Großbäckereien und Supermärkte.

Herr de Smedt vom belgischen Backmittelkonzern Puratos rangiert im Vergleich dazu ebenso am anderen Ende des Spektrums wie Hans-Joachim Holthausen von der Großbäckerei Harry-Brot. Beide Unternehmer setzen auf Technologie und Innovation, im Molekularbereich ebenso wie in der Fertigung. „Wir haben Ciabatta weltweit bekannt gemacht“, gibt der Belgier de Smedt stolz zum Besten. Industrie versucht eben immer das zu reproduzieren, was Handwerker herstellen. De Smedt kann tatsächlich auch selber backen, weiß also Bescheid, wenn von Enzymmischungen die Rede ist und ihrem Einfluss auf Haltbarkeit, Größe oder Schneidbarkeit von Brot.