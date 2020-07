Neu im Kino : Am heißen Strand prallen Welten aufeinander

✮✮✮ Neu im Kino: „Sunburned“ von Carolina Hellsgard: Sommerferien einmal ganz anders.

Die 13-jährige Claire (Zita Gaier) ist in den Sommerferien mit ihrer Mutter Sophie (Sabine Timoteo) und der älteren Schwester Zoe (Nicolais Borger) nach Andalusien ans Meer gefahren. Die Mutter faulenzt und flirtet am Pool, lässt ihre Töchter an der langen Leine. Denkt wohl, dass sie allein klar kommen. Zoe geht ebenfalls ihren eigenen Weg, hat schon bald ein Auge auf einen Jungen geworfen. So ist Claire auf sich alleine gestellt, wirkt verunsichert. Als sie den jungen senegalesischen Strandverkäufer Amram (Gedion Oduor Wekesa) kennen lernt, versucht sie, ihm zu helfen. Doch das wird gefährlich.