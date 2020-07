„Eine größere Welt“ im Kino : Zwischen Trauer und Selbstfindung

✮✮✮✮ Neu im Kino: „Eine größere Welt“ von Fabienne Berthaud: Begegnung von Kulturen.

Corine ist eine attraktive, selbstbewusste und kontaktfreudige Frau, die jedoch nicht über den Tod ihres Mannes Paul hinwegkommt und in ihrer Trauer gefangen bleibt. Auch bei der Arbeit macht sie gravierende Fehler. Da es so nicht weitergehen kann, vermittelt ihr ein Freund einen Job in der Mongolei. Als Tonfrau soll sie für eine Reportage über Schamanismus in der abgelegenen Region ethnographische Aufnahmen sammeln. Mit einer Übersetzerin zieht sie in den Norden des Landes zu den Tsaatan, einem Nomadenvolk.