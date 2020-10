Neustart : ★★★★ „Bohnenstange“ von Kantemir Balagow

Leningrad im Herbst 1945 ist eine graue, vom Krieg zerschundene Stadt. Das schlägt sich vor allem in den Gesichtern der Menschen nieder. Hier lebt die Krankenschwester Iya, die nach traumatischen Kriegserlebnissen immer wieder in Katatonie verfällt.

Iya (Viktoria Miroschnitschenko, die aussieht wie Tilda Swinton in den 90er Jahren) kümmert sich um den kleinen Sohn ihrer Freundin Masha. Als auch die endlich aus dem Krieg zurückkehren kann, erwartet sie ein zweifacher Schock. Ihr Junge kam bei einem Unfall ums Leben, die Chance auf ein zweites Kind ist Masha (Wasilisa Pereligina) aus körperlichen Gründen verwehrt. Dann fasst sie einen Entschluss – Iya soll sich schwängern lassen und ein Kind austragen.

Ein Festivalliebling ist dieser Film, der 2019 in Cannes in der renommierten Nebenreihe „Un Certain Regard“ den Regiepreis erringen konnte. „Bohnenstange“ (★★★★), im Original „Dylda“, verrät die rauschhafte, symbolbehaftete Bildsprache Alexander Sokurows, der den beim Dreh erst 28-jährigen Regisseur Kantemir Balagow ausbildete.