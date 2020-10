Jetzt im Kino : Hinreißend komischer Weg zur Selbsterkenntnis

✮✮✮✮ Neu im Kino: „Mein Liebhaber, der Esel und ich“ von Caroline Vignal mit Laure Calamy.

Die Schüler müssen den Kopf auf die Bank legen und bis 100 zählen, während ihre Lehrerin sich im Klassenraum umzieht. Dann steht sie im glitzernden Abendkleid vor ihnen. Es ist der letzte Schultag und die Klasse hat eine Choreinlage einstudiert. Die ersten beiden Strophen des Chansons singen die Kinder noch gemeinsam von der Lehrerin am Piano begleitet, aber dann legt sich Antoinette (Laure Calamy) voll rein in das Liebeslied, das sie nur für einen singt: Vladimir (Benjamin Lavernhe), den verheirateten Vater einer Schülerin, mit dem sie eine außereheliche Affäre verbindet. Als dieser ihr eröffnet, dass er die erste Ferienwoche nicht wie versprochen mit ihr in Paris, sondern mit Frau und Tochter auf einer Wandertour durch die Cevennen verbringen wird, reist sie ihm kurz entschlossen hinterher. Sie hat gleich das Komplettpaket gebucht mit einem Esel als Lastenträger. Der eigensinnige Esel irischer Abstammung bleibt gerne einmal auf freier Strecke stehen. Aber bald findet Antoinette heraus, dass das Tier von seinem sturen Verhalten ablässt, wenn man ihm etwas erzählt. Und so beginnt sie, von all den misslungenen Liebschaften zu berichten.