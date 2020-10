Aktuelles Programm : Spannende Filme aus Kuba im Achteinhalb

Im Saarbrücker Kino geht es in den nächsten Tagen um Werke von der karibischen Insel.

In Kooperation mit der Saar-Uni präsentiert das Saarbrücker Kino Achteinhalb die Reihe „Cuba im Film“. Die drei Werke laufen in der Originalversion mit englischen Untertiteln, jeweils um 20 Uhr. Am Donnerstag macht „Agosto“ den Auftakt. Regisseur Armando Capó Ramos erzählt, wie der Jugendliche Carlos im Sommer 1994 die erste große Liebe erlebt. Zeitglich bricht in Kuba die größte Krise seit der Revolution im Jahre 1959 aus.