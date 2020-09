Justiz und Klimawandel : Nachbarn streiten vor Gericht über Thuja-Hecke: Wer ist Schuld an deren Absterben?

Frankenthal Es war einmal eine Thuja-Hecke an der Grenze zur Nachbarin. Dann war die Hecke kaputt und die Nachbarin geriet unter Verdacht. Aber sie war es nicht, wie sich in einem Prozess vor Gericht herausstellte.

Der weltweite Klimawandel macht auch vor unserer Region nicht halt. Seine Folgen machen sich mittlerweile sogar in der Justiz bemerkbar. Das Landgericht Frankenthal musste deshalb kürzlich die Klage eines Gartenfreundes auf Schadensersatz wegen einer abgestorbenen Hecke an der Grenze zur Nachbarin abweisen. Die besagte Frau muss demnach die Kosten für die abgestorbene Thuja-Hecke an der Grundstücksgrenze nicht ersetzen, obwohl sie im Verdacht steht, diese über Jahre hinweg beschädigt zu habe. Die Hecke sei nämlich durch den fortschreitenden Klimawandel zugrunde gegangen, so das Ergebnis der Richter auf Basis des Gutachtens eines Sachvertständigen.