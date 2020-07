Urteil fordert gegenseitige Rücksichtnahme : Streit über Parkplätze in der Wohnanlage: Müssen Autos immer schön in der Mitte stehen?

Streit über Parkplätze in der Wohnanlage: Müssen Autos immer schön in der Mitte stehen?

München Manchmal wird es auf den markierten Parkplätzen von Wohnanlagen eng und das Ein-oder Aussteigen fällt schwer. Eine Frau forderte deshalb von der Nachbarin ausreichend Abstand. Diese solle gefällig in der Mitte ihres Platzes parken und nicht am Rand. Zu Recht?

Die Inhaberin eines Stellplatzes in einer Wohnanlage darf diesen Platz in seiner kompletten Breite nutzen. Sie darf ihr Auto deshalb auch dann auf der rechten Hälfte des Stellplatzes parken, wenn dies der Nutzerin der danebenliegenden Parkfläche das Einsteigen erschwert. Das hat das Amtsgericht München in einem rechtskräftigen Urteil klargestellt ( Az.: 415 C 3398/13).