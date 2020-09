Feuerwehreinsatz in Ittersdorf : Thuja-Hecke steht lichterloh in Flammen

Ittersdorf Die Trockenheit machte das Ganze sehr gefährlich.

Gefährlicher Heckenbrand am Donnerstagabend in der Beruser Straße in Ittersdorf: Eine große Thuja-Hecke stand lichterloh in Flammen – und angesichts der extremen Trockenheit drohte sich das Feuer rasend schnell in Richtung Häuser auszubreiten. Ein Zelt wurde von den Flammen vernichtet.