Haftung von Grundeignern : Kinder auf fremden Zäunen oder Mauern: Wer muss bei einer Verletzung bezahlen?

Coburg Kleine Kinder brauchen Bewegung. Sie balancieren deshalb auch gerne über fremde Mauern oder hängen sich an fremde Zäune. Aber wer muss zahlen, wenn sie dabei stürzen und sich verletzen?

Wenn ein Grundeigentümer nicht damit rechnen muss, dass sich an seinem Grundstück unbeaufsichtigte Kinder aufhalten, so ist er nicht verpflichtet, seinen Zaun gegen eine sachwidrige Benutzung abzusichern. Mit dieser Begründung hat das Landgericht Coburg vor einiger Zeit die Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage eines sechsjährigen Mädchens abgewiesen. Das Kind hatte sich an die Eisenstange eines Zaunes gehängt hatte und war mit der Strebe zu Boden gefallen. Das Mädchen hatte sich dabei schwere innere Verletzungen zugezogen (Az.: 21 O 609/10).